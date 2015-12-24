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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 17:01 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆承压，因日圆走坚

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* 欧元/日圆介于131.99-131.81区间，受假日因素影响，资金流动很小

* 欧元/日圆受美元/日圆的影响承压，下一支撑位在周三低点131.51

* 12月18日低点131.05，更下方的130.83，是欧元/日圆由129.67到134.58涨势的76.4%回档位

* 周三高位132.61为下道阻力，之后上看云区底部132.81

(完)

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