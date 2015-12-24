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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 17:10 BJT

东南亚股市：新加坡股市收于近三周高点，能源股领涨地区股市

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 330.87 0.86 +0.26 -19.45 410.77

新加坡 2877.62 13.97 +0.49 -14.49 3365.15

泰国 1282.30 7.80 +0.61 -14.38 1497.67

越南 566.17 1.90 +0.34 +3.76 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 汪红英/刘秀红；审校 高琦/孙茉莉)

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