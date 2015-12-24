中国经济：减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤--新华时评

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京12月24日 - 中国新华社周四发布时评称，今年以来的减税举措取得效果，证明减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤，展望明年，“互联网＋”“大众创业、万众创新”“中国制造”等领域将是减税受益方向。
新华时评称，实行减税政策，抓住了供给侧改革的关键，有利于推进经济结构性改革，为中国经济发展创造新供给、释放新需求、打造新动力。
新华社表示，中国经济发展已经进入新常态，经济下行压力依旧存在，需求不足和产能过剩并存。刺激和抑制两难的背景下，通过实行减税政策，既可以有效释放企业活力、社会资本活力，增加经济内生动力，又可以将减税的利好传递至消费终端，激发消费活力。
时评指出，近年来，税费较重已对中国企业生存发展造成一定的困扰。高额税收，不仅压低了投资回报率，也抑制了全民创新创业的积极性，进一步影响到消费释放。
据新华社，今年中国两次下调关税，促消费回流；同时，为激发中小微企业抗风险能力，将企业所得税减半征收的年应缴纳所得额提升至20万元；增值税改革效应仍在持续释放，截至6月底，全国509万户纳税人纳入“营改增”试点，累计减税4,848亿元。
“展望2016年，减税将成为我国经济工作的一个重要方向。”新华称。
本周稍早闭幕的中央经济工作会议提出，降低企业税费负担，进一步正税清费，清理各种不合理收费，研究降低制造业增值税税率，要降低社会保险费，研究精简归并“五险一金”。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。