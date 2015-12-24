中国经济：减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤--新华时评

路透北京12月24日 - 中国新华社周四发布时评称，今年以来的减税举措取得效果，证明减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤，展望明年，“互联网＋”“大众创业、万众创新”“中国制造”等领域将是减税受益方向。

新华时评称，实行减税政策，抓住了供给侧改革的关键，有利于推进经济结构性改革，为中国经济发展创造新供给、释放新需求、打造新动力。

新华社表示，中国经济发展已经进入新常态，经济下行压力依旧存在，需求不足和产能过剩并存。刺激和抑制两难的背景下，通过实行减税政策，既可以有效释放企业活力、社会资本活力，增加经济内生动力，又可以将减税的利好传递至消费终端，激发消费活力。

时评指出，近年来，税费较重已对中国企业生存发展造成一定的困扰。高额税收，不仅压低了投资回报率，也抑制了全民创新创业的积极性，进一步影响到消费释放。

据新华社，今年中国两次下调关税，促消费回流；同时，为激发中小微企业抗风险能力，将企业所得税减半征收的年应缴纳所得额提升至20万元；增值税改革效应仍在持续释放，截至6月底，全国509万户纳税人纳入“营改增”试点，累计减税4,848亿元。

“展望2016年，减税将成为我国经济工作的一个重要方向。”新华称。