国际油市：亚洲航煤现货交易再现，以贴水成交

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透新加坡12月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四下跌0.2%至每桶11.25美元，新加坡市场没有柴油现货成交，为12月1日以来首见。
但12月14日以来航煤首次再度出现交易，不过成交于贴水。
维多分别向中石油和来宝集团买入一船各10万桶的航煤船货，船期均为1月8-12日，价格为每桶贴水0.70美元。
另外来宝集团从BP买入10万桶航煤，船期为1月8-12日，直接价格为每桶45.15美元。
中石化旗下广州黄埔炼厂，周四因发生爆炸而关闭了一座120万吨/年的加氢裂化装置，但市场未受影响。
“不但中质馏分油供应持续过剩，异常暖冬也妨碍了这些船货的消化，”一位北亚交易商称。
煤油库存涨至四周高位，尽管现在是冬季。煤油在日本为取暖燃料。
官方数据显示，截至12月22日当周，新加坡陆上中质馏分油库存亦涨至四周高位。
尽管包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存减少66.1万桶，而预期为增加200万桶，但市场依然严重供应过剩。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。