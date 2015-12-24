国际油市：亚洲航煤现货交易再现，以贴水成交

路透新加坡12月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四下跌0.2%至每桶11.25美元，新加坡市场没有柴油现货成交，为12月1日以来首见。

但12月14日以来航煤首次再度出现交易，不过成交于贴水。

维多分别向中石油和来宝集团买入一船各10万桶的航煤船货，船期均为1月8-12日，价格为每桶贴水0.70美元。

另外来宝集团从BP买入10万桶航煤，船期为1月8-12日，直接价格为每桶45.15美元。

中石化旗下广州黄埔炼厂，周四因发生爆炸而关闭了一座120万吨/年的加氢裂化装置，但市场未受影响。

“不但中质馏分油供应持续过剩，异常暖冬也妨碍了这些船货的消化，”一位北亚交易商称。

煤油库存涨至四周高位，尽管现在是冬季。煤油在日本为取暖燃料。

官方数据显示，截至12月22日当周，新加坡陆上中质馏分油库存亦涨至四周高位。

尽管包括柴油和取暖油在内的美国馏分油库存减少66.1万桶，而预期为增加200万桶，但市场依然严重供应过剩。(完)

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