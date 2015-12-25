台湾经济指标预测--2015年1月25日至2016年2月23日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月4日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/5 1610 外汇存底 12月底 -- 4,246.11亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.53% 数(CPI) 1/8 1600 出口 12月 -- -16.9% * 1月18日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 -- -6.3% 年变动率 1/22 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/22 1600 工业生产指数 12月 -- -4.94% * 1月25日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *1/25 1620 M2年增率 12月 -- +6.39% * 2月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/23 1620 经常帐 第四季 -- 顺差196.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- -0.63% (第三季统计值) 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- 1700(预) 重贴现率 第一季 -- 1.625% 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。