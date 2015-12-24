更新版 1-台湾货币市场：大型银行续停拆出，惟资金仍属充裕拆款及RP利率持稳

香港个股：东方海外澄清没涉及任何与公司及东方海外货柜有关的竞投
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
* 大型银行暂停拆出，隔拆利率持稳 * 银行开价仍高，短票利率续于高档 * RP市场资金充沛，利率大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月24日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，虽然今天大型银行依旧暂停拆 出，但各大商银资金相当充裕，有需求者不难拿到钱，利率则没有太大变化。 他们指出，随市场资金略增，今天新增拆款需求不大，均以到期续做为主，利率则维持在原水准，惟下周 可能出现贷款客户拨款〞大爆发〞，年底前都不敢掉以轻心。 〞年底客户可能要拨款啊，到时可能会走钱，拆款利率怎么可能下来呢？〞一位大型商银资调人员说。 他们表示，因年底前潜在不确定因素较多，不到最后一刻警报都不能解除，这几天还是且战且走，利率则 维持不变，跨月利率在0.41至0.42%间；预料要到明年1月初利率才会反应央行降息因素，届时拆款利率才会明 显下调。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.231% 0.232% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.440% 0.230-0.430% **短票利率持稳** 在短票市场方面，交易员指出，今天感觉上市场资金比较充裕，各银行已有资金买票，但开价仍于高档， 普遍介于0.40-0.42%之间。 〞今天没有那么紧了，大家都有来买票了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，今天大型银行虽然仍是暂停供给资金，但感觉上市场状况比较好，预料明天以后资金情势将较 明朗，1月初利率可能出现〞大崩盘〞的情况。 但在60及90天期短票方面，票券商交易员称，因大家预期明年3月央行可能进一步降息，票券公司普遍惜 售较长天期的票券，利率亦跌至0.40-0.42%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.36-0.37%，上日则在0.37%；跨月与 上日水准大致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%。而60天期、90天期短票利率主要成交在0.40 -0.42%；上日则在0.43%和0.44%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.414%，上日亦同；上 日区间为0.37-0.45%，前日区间则在0.35-0.43%；上日成交量63.6亿台币，前日96.33亿台币。 台湾央行周四称，共发行1,273.2亿台币定存单，与今日到期金额1,270.2亿台币相较，存单发行余额增3 亿。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，周五297亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为384亿台币，累积超额准备为6,808亿台币、加计前期1%的超额 准备达7,648亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天投信和寿险公司资金均相当充裕，利率维持不 变。 但他们说，预计最快下周、最慢1月初资金将明显转趋宽松，届时RP利率可望大幅下滑。 〞今天资金很充裕啊，跨完年利率大概就会崩跌。〞一位大型票券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，部分成交在0.30%；上日亦同。10天期以 上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，部分成交于0.40%；上日亦在此水准，债券附买回成交利率高低，与票券 商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.31%，上 日亦同；短天期公司债附买回利率区间与上日相同，在0.31-0.34%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽/曾祥进)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。