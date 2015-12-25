重温稿--台湾货币市场：大型银行续停拆出，惟资金仍属充裕拆款及RP利率持稳

* 大型银行暂停拆出，隔拆利率持稳 * 银行开价仍高，短票利率续于高档 * RP市场资金充沛，利率大致持稳 记者 罗两莎 路透台北12月24日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，虽然今天大型银行依旧暂停拆 出，但各大商银资金相当充裕，有需求者不难拿到钱，利率则没有太大变化。 他们指出，随市场资金略增，今天新增拆款需求不大，均以到期续做为主，利率则维持在原水准，惟下周 可能出现贷款客户拨款〞大爆发〞，年底前都不敢掉以轻心。 〞年底客户可能要拨款啊，到时可能会走钱，拆款利率怎么可能下来呢？〞一位大型商银资调人员说。 他们表示，因年底前潜在不确定因素较多，不到最后一刻警报都不能解除，这几天还是且战且走，利率则 维持不变，跨月利率在0.41至0.42%间；预料要到明年1月初利率才会反应央行降息因素，届时拆款利率才会明 显下调。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.231% 0.232% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.230-0.400% --两周拆款利率区间 0.300-0.440% 0.230-0.430% **短票利率持稳** 在短票市场方面，交易员指出，今天感觉上市场资金比较充裕，各银行已有资金买票，但开价仍于高档， 普遍介于0.40-0.42%之间。 〞今天没有那么紧了，大家都有来买票了。〞一位大型票券公司交易员说。 他们表示，今天大型银行虽然仍是暂停供给资金，但感觉上市场状况比较好，预料明天以后资金情势将较 明朗，1月初利率可能出现〞大崩盘〞的情况。 但在60及90天期短票方面，票券商交易员称，因大家预期明年3月央行可能进一步降息，票券公司普遍惜 售较长天期的票券，利率亦跌至0.40-0.42%。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票利率月内主要成交在0.36-0.37%，上日则在0.37%；跨月与 上日水准大致相同，主要成交在0.42%，部分成交在0.41、0.43%。而60天期、90天期短票利率主要成交在0.40 -0.42%；上日则在0.43%和0.44%。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.414%，上日亦同；上 日区间为0.37-0.45%，前日区间则在0.35-0.43%；上日成交量63.6亿台币，前日96.33亿台币。 台湾央行周四称，共发行1,273.2亿台币定存单，与今日到期金额1,270.2亿台币相较，存单发行余额增3 亿。 本周到期央行定存单共7,241.2亿台币，周五297亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为384亿台币，累积超额准备为6,808亿台币、加计前期1%的超额 准备达7,648亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回市场方面，证券商和票券商交易员均指出，今天投信和寿险公司资金均相当充裕，利率维持不 变。 但他们说，预计最快下周、最慢1月初资金将明显转趋宽松，届时RP利率可望大幅下滑。 〞今天资金很充裕啊，跨完年利率大概就会崩跌。〞一位大型票券商交易员说。 今天证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率0.35-0.38%，部分成交在0.30%；上日亦同。10天期以 上公司债RP主要成交在0.45-0.47%，部分成交于0.40%；上日亦在此水准，债券附买回成交利率高低，与票券 商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持稳；短天期公债附买回利率区间落在0.28-0.31%，上 日亦同；短天期公司债附买回利率区间与上日相同，在0.31-0.34%。(完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽/曾祥进)