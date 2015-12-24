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债券 | 2015年 12月 24日 星期四 17:57 BJT

英国经济：银行业11月批准的抵押贷款件数同比大增20%--BBA

路透伦敦12月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周四发布报告显示，英国银行业11月批准的抵押贷款件数较上年同期大增20%。

11月购房抵押贷款批准件数为44,960件，远高于去年11月的37,407件，但略低于今年10月的45,463件。

“数据反映出抵押贷款市场继续保持强劲，月度新放贷额高于过去七年里的任何时期，”BBA首席经济学家Richard Woolhouse表示。

报告称，11月总计发放的抵押贷款额为128亿英镑，较上年同期高出28%。

此外，11月的银行信用卡净放贷额从前月的1.49亿英镑增至3.18亿英镑，对个人的放贷和透支额度也都增加。

Woolhouse表示，面向公司的净放贷额也在增长，特别是对趸售和零售业，因公司抓住当前利率处于纪录低位的机会进行借贷。

英国央行编纂的更全面的贷款数据将于1月4日公布，BBA的数据可提供有效的指引。(完)

(编译 高琦 审校 王兴亚)

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