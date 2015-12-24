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亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 18:23 BJT

《全球汇市》美元圣诞节前走软，但全年涨幅有望达到10%

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0959 1.0909 0.46 -9.41 1.2097

美元/日圆 120.33 120.91 -0.48 0.73 119.68

欧元/日圆 131.90 131.92 -0.02 -9.17 144.77

美元/瑞郎 0.9853 0.9901 -0.48 -0.89 0.9941

英镑/美元 1.4896 1.4868 0.19 -4.35 1.5573

美元/加元 1.3852 1.3845 0.05 19.23 1.1618

澳元/美元 0.7270 0.7230 0.55 -10.99 0.8168

新西兰元/美元 0.6814 0.6788 0.38 -12.61 0.7797

欧元/瑞郎 1.0803 1.0806 -0.03 -10.17 1.2026

欧元/英镑 0.7355 0.7334 0.29 -5.16 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2002 9.2075 -0.08 -2.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.6612 8.7178 -0.65 15.92 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/张荻/刘秀红；审校 张涛/孙茉莉/蔡美珍)

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