版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 24日 星期四 18:24 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶自一周高位回落，因沪胶涨势后继乏力

“TOCOM期胶在本周稍早因上海期胶跳涨而受到提振，投资者寄望中国政府将出台一些经济举措。”一位拒绝具名的东京交易员表示。

“但上海期胶现在看来已失去动能，这促使东京的投资者也出脱期胶多头仓位。”

上海期交所主力5月期胶合约 下跌30元人民币，收报每吨10,590元。

“油价走高本应给期胶带来帮助，但日圆走强又让市场人气承压。如果日圆进一步上涨，TOCOM指标期胶可能跌破160日圆。”该交易员说道。

新加坡SICOM近月1月期胶 最新报每公斤120.0美分，上涨1.5美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/高琦 审校 白云/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐