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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 22:45 BJT

美国热股：Staples指责监管方不当适用反垄断法阻止其与Office Depot合并

路透12月24日 - 办公用品连锁店Staples 指责联邦监管机构以“误导方式”适用反垄断法规，以阻止其规模达63亿美元与较小行同业Office Depot 合并的计划。

Staples周四盘初小跌0.26%，报9.53美元。Office Depot小涨0.63%，报5.55美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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