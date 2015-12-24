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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 22:49 BJT

美国热股：KALOBIOS PHARMACEUTICALS称已接到Nasdaq发出的退市通知

路透12月24日 - KALOBIOS PHARMACEUTICALS INC 周三称其以接到Nasdaq通知，后者将利用营运商的“酌情裁量权”将其股票退市。

KALOBIOS PHARMACEUTICALS股价周四没有交易。(完)

(编译 王洋; 审校 母红)

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