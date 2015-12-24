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市场报道 | 2015年 12月 24日 星期四 22:41 BJT

美国热股：凯悦酒店称支付处理系统遭恶意软件侵入，股价下跌

路透12月24日 - 凯悦酒店Hyatt Hotels 周三称，在三周前发现的一次网络攻击中，其支付处理系统被信用卡盗窃恶意软件侵入。这是一系列酒店公司被恶意软件攻击案例中最新的一个。

凯悦酒店周四盘初下跌0.64%，报49.04美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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