表格：美国12月17日止当周农作物出口销售报告--USDA

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透华盛顿12月24日 - 美国农业部(USDA)周四公布，12月17日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花 以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 370.3 0.0 370.3 376.6 0.0 15,395.2 18,144.6 大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1 134.3 玉米 803.6 0.0 803.6 817.9 0.0 19,494.2 26,059.3 高梁 328.6 0.0 328.6 338.0 0.0 5,141.4 5,667.3 大豆 2,069.7 0.1 2,069.8 2,145.8 0.1 37,134.7 41,668.2 豆粕 252.5 0.0 252.5 303.4 0.0 5,996.3 7,203.6 豆油 39.8 0.0 39.8 39.8 0.0 562.2 405.2 皮马棉 11.8 0.0 11.8 11.8 0.0 194.4 131.0 陆地棉 118.2 36.9 155.1 119.8 36.9 4,865.0 7,280.8 稻米 42.2 0.0 42.2 42.4 0.0 1,830.9 1,765.0 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%