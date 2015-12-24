美国债市：长债收益率从一周高位回落，因年底前投资者保持谨慎

* 30年期美债收益率从周三触及的一周高位回落
* 交易商在年底前逆转头寸
* 短债收益率触及一周高位
* 美国两年期至30年期公债收益率连续第二周上涨
路透纽约12月24日 - 美国长期公债收益率周四从上日触及的一周高位回落，因交易商在圣诞节和新年前态度谨慎，中和之前的押注。
30年期美债 收益率触及2.962%的日内低位，周三触及一周高点3.015%，当日油价上涨暗示通胀压力较大，扶助拉高30年期美债收益率。
周四，交易商对进一步卖出30年期和10年期美国公债有所保留，他们缩减头寸，今日市场交投清淡，流动性可能枯竭。
“有些人很可能获利了结或轧平头寸，”DRW Trading市场策略师Lou Brien说，他指的是投资者逆转看跌长债的押注。
Brien称，市场成交量低，数据显示10年期美国公债仅有6.4万口合约易手，本月稍早有几个交易日的成交量达到约100万口。
分析师说，在周三长债遭抛售后，交易商可能买回30年期和10年期公债。指标10年期公债收益率周三触及近一周高位。
FTN Financial利率策略师Jim Vogel说，“你可能预期长债今日会继续走低，但没有出现这种情况，一些人出脱部分动能交易，且买回本周稍早卖出的头寸。”
和30年期及10年期公债收益率下跌形成对照，短债收益率小涨，交易商将此归因于市场上的资金流向飘忽不定。
两年期公债 收益率升至一周高位1.011%，三年期公债 收益率触及一周高点1.331%，之后下滑，最后报1.3227%。
美国两年期至30年期公债收益率连续第二周上涨
美国公债市场提早在1900 GMT收市，周五因圣诞节假期休市。
指标10年期美国公债 价格尾盘升5/32，收益率报2.245%，周三尾盘报2.264%。10年期公债收益率触及2.241%的日内低位，周三触及近一周高位2.280%。
两年期美债价格小跌1/32，收益率从周三尾盘的0.985%升至1.007%。
标普500指数 收跌0.16%。
-----------------------1842GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.007
五年期公债 99-18/32 (+01/32) 1.716
10年期公债 100-02/32 (+06/32) 2.245
30年期公债 100-23/32 (+22/32) 2.964(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)