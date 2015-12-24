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债券 | 2015年 12月 25日 星期五 06:22 BJT

美国债市：公债发行日程表

标售日          发行种类             宣布日         结算日
 12/28/2015      13周和26周期国库券   12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/28/2015      两年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/29/2015      五年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/29/2015      四周期国库券         12/28/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 12/30/2015      七年期公债           12/24/2015     12/31/2015   
                                                     
                                                     
 01/04/2016      13周和26周期国库券   12/31/2015     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/05/2016      52周期国库券         12/31/2015     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/05/2016      四周期国库券         01/04/2016     01/07/2016   
                                                     
                                                     
 01/11/2016      13周和26周期国库券   01/07/2016     01/14/2016   
                                                     
                                                     
 01/12/2016      三年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/12/2016      四周期国库券         01/11/2016     01/14/2016   
                                                     
                                                     
 01/13/2016      10年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/14/2016      30年期公债           01/07/2016     01/15/2016   
                                                     
                                                     
 01/19/2016      13周和26周期国库券   01/14/2016     01/21/2016
 01/20/2016      四周期国库券         01/19/2016     01/21/2016   
                                                     
 01/21/2016      10年期TIPS           01/14/2016     01/29/2016   
                                                     
 01/25/2016      13周和26周期国库券   01/21/2016     01/28/2016
 01/26/2016      两年期公债           01/21/2016     02/01/2016
 01/26/2016      四周期国库券         01/25/2016     01/28/2016
 01/27/2016      两年期浮息公债       01/21/2016     02/01/2016
 01/27/2016      五年期公债           01/21/2016     02/01/2016
 01/28/2016      七年期公债           01/21/2016     02/01/2016
 02/01/2016      13周和26周期国库券   01/28/2016     02/04/2016
 02/02/2016      52周期国库券         01/28/2016     02/04/2016
 02/02/2016      四周期国库券         02/01/2016     02/04/2016
 02/08/2016      13周和26周期国库券   02/04/2016     02/11/2016
 02/09/2016      三年期公债           02/03/2016     02/16/2016
 02/09/2016      四周期国库券         02/08/2016     02/11/2016
 02/10/2016      10年期公债           02/03/2016     02/16/2016
 02/11/2016      30年期公债           02/03/2016     02/16/2016
 02/16/2016      13周和26周期国库券   02/11/2016     02/18/2016
 02/17/2016      四周期国库券         02/16/2016     02/18/2016
 02/18/2016      30年期TIPS           02/11/2016     02/29/2016
 02/22/2016      13周和26周期国库券   02/18/2016     02/25/2016
 02/23/2016      两年期公债           02/18/2016     02/29/2016
                                                     
 02/23/2016      四周期国库券         02/22/2016     02/25/2016
                                                     
 02/24/2016      两年期浮息公债       02/18/2016     02/26/2016
                                                     
 02/24/2016      五年期公债           02/18/2016     02/29/2016
                                                     
 02/25/2016      七年期公债           02/18/2016     02/29/2016
                                                     
 02/29/2016      13周和26周期国库券   02/25/2016     03/03/2016
                                                     
 03/01/2016      52周期国库券         02/25/2016     03/03/2016
                                                     
 03/01/2016      四周期国库券         02/29/2016     03/03/2016
                                                     
 03/07/2016      13周和26周期国库券   03/03/2016     03/10/2016
                                                     
 03/08/2016      三年期公债           03/03/2016     03/15/2016
                                                     
 03/08/2016      四周期国库券         03/07/2016     03/10/2016
                                                     
 03/09/2016      10年期公债           03/03/2016     03/15/2016
                                                     
 03/10/2016      30年期公债           03/03/2016     03/15/2016
                                                     
 03/14/2016      13周和26周期国库券   03/10/2016     03/17/2016
                                                     
 03/15/2016      四周期国库券         03/14/2016     03/17/2016
                                                     
 03/17/2016      10年期TIPS           03/10/2016     03/31/2016
                                                     
 03/21/2016      13周和26周期国库券   03/17/2016     03/24/2016
                                                     
 03/22/2016      四周期国库券         03/21/2016     03/24/2016
                                                     
 03/23/2016      两年期浮息公债       03/17/2016     03/28/2016
                                                     
 03/28/2016      13周和26周期国库券   03/24/2016     03/31/2016
                                                     
 03/29/2016      52周期国库券         03/24/2016     03/31/2016
                                                     
 03/29/2016      两年期公债           03/24/2016     03/31/2016
                                                     
 03/29/2016      四周期国库券         03/28/2016     03/31/2016
                                                     
 03/30/2016      五年期公债           03/24/2016     03/31/2016
                                                     
 03/30/2016      七年期公债           03/24/2016     03/31/2016
                                                     
 04/04/2016      13周和26周期国库券   03/31/2016     04/07/2016
                                                     
 04/05/2016      四周期国库券         04/04/2016     04/07/2016
                                                     
 04/11/2016      13周和26周期国库券   04/07/2016     04/14/2016
 04/12/2016      三年期公债           04/07/2016     04/15/2016
 04/12/2016      四周期国库券         04/11/2016     04/14/2016
 04/13/2016      10年期公债           04/07/2016     04/15/2016
 04/14/2016      30年期公债           04/07/2016     04/15/2016
 04/18/2016      13周和26周期国库券   04/14/2016     04/21/2016
 04/19/2016      四周期国库券         04/18/2016     04/21/2016
 04/21/2016      五年期TIPS           04/14/2016     04/29/2016
 04/25/2016      13周和26周期国库券   04/21/2016     04/28/2016
    注：TIPS为通胀保值债券。(完)
    
      
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (整理 李爽  审校 龚芳)

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