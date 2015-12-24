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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 06:35 BJT

****澳新经济指标预测--12月25日-1月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月21日当周
    
    12月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月28日当周
    
    12月28日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月29日(二)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月30日(三)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月31日(四)
    0030 澳洲民间部门信贷                           11月       +0.6%      +0.7%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    
    1月1日(五)
    暂无重要经济数据公布。 (完)

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