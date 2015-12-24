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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 83.71 -1.09 -1.29 815147

京东 32.58 +0.04 +0.12 1728928

新浪 50.76 -0.02 -0.04 143049

搜狐 58.80 -0.26 -0.44 205152

网易 183.85 +1.73 +0.95 338136

百度 193.93 -2.60 -1.32 1073591

台湾

台湾积体电路 23.15 +0.07 +0.30 486262

联电 1.92 -0.03 -1.54 145287

日月光 5.78 -0.05 -0.86 159214

硅品精密 7.95 -0.10 -1.24 244419

和信超媒体 3.10 -0.06 -1.74 10743

友达 3.03 +0.01 +0.33 76132

中华电信 30.20 -0.06 -0.20 27806

台湾国际航电 36.98 +0.10 +0.27 472039

香港

中国移动 57.13 -0.28 -0.49 102747

中国联通 12.35 +0.00 +0.00 61162

中国电信 47.86 -0.13 -0.27 8952

中芯国际 5.18 +0.05 +0.97 2782

电讯盈科 5.80 -0.10 -0.85 185

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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