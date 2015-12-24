《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月24日

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 83.71 -1.09 -1.29 815147
京东 32.58 +0.04 +0.12 1728928
新浪 50.76 -0.02 -0.04 143049
搜狐 58.80 -0.26 -0.44 205152
网易 183.85 +1.73 +0.95 338136
百度 193.93 -2.60 -1.32 1073591
台湾
台湾积体电路 23.15 +0.07 +0.30 486262
联电 1.92 -0.03 -1.54 145287
日月光 5.78 -0.05 -0.86 159214
硅品精密 7.95 -0.10 -1.24 244419
和信超媒体 3.10 -0.06 -1.74 10743
友达 3.03 +0.01 +0.33 76132
中华电信 30.20 -0.06 -0.20 27806
台湾国际航电 36.98 +0.10 +0.27 472039
香港
中国移动 57.13 -0.28 -0.49 102747
中国联通 12.35 +0.00 +0.00 61162
中国电信 47.86 -0.13 -0.27 8952
中芯国际 5.18 +0.05 +0.97 2782
电讯盈科 5.80 -0.10 -0.85 185
(完)
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路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%