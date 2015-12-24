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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 06:41 BJT

金砖国家：12月24日股汇市收盘纵览

路透12月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报804.06点，上涨0.12%。

中国股市：沪综指连续第二日收跌，市场忧虑供给增加大盘延续调整

中国汇市：人民币收盘五连升但成交萎缩，维稳主旋律下机构平仓待明年

香港股市：收盘持坚，受能源类股继续反弹提振

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,014.934点，上涨1.25%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9401/28，上日收报3.9516/23。

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南非股市：跟随欧股上涨并连续第四日收高，但盘中交投淡静，且股市因圣诞节长周末而提前收市。指标Top-40指数 收报46,355.04点，上涨1.07%；大盘综合指数 收报51,324.01点，上涨0.95%。

南非汇市：兰特兑美元微升，因美元升势暂歇

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印度股市：在淡静市况中微幅收低，金融类股拖累大盘，因央行周三发布的报告令人担忧企业财产负债情况和银行业的不良贷款问题。BSE指数 收报25,838.71点，下跌0.04%；NSE指数 收报7,861.05点，下跌0.06%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.205/66.215，上日收报66.205/66.215。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报781.1点，下跌0.56%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报415.66点，下跌0.31%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报70.24，贬值0.63%；卢布兑欧元 报77,贬值1.08%。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)

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