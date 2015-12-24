金砖国家：12月24日股汇市收盘纵览

中国债市动态：资金紧势缓解助力现券和期货小幅向好，对GDP数据反应平淡
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透12月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月24日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报804.06点，上涨0.12%。
中国股市：沪综指连续第二日收跌，市场忧虑供给增加大盘延续调整
中国汇市：人民币收盘五连升但成交萎缩，维稳主旋律下机构平仓待明年
香港股市：收盘持坚，受能源类股继续反弹提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报44,014.934点，上涨1.25%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.9401/28，上日收报3.9516/23。
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南非股市：跟随欧股上涨并连续第四日收高，但盘中交投淡静，且股市因圣诞节长周末而提前收市。指标Top-40指数 收报46,355.04点，上涨1.07%；大盘综合指数 收报51,324.01点，上涨0.95%。
南非汇市：兰特兑美元微升，因美元升势暂歇
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印度股市：在淡静市况中微幅收低，金融类股拖累大盘，因央行周三发布的报告令人担忧企业财产负债情况和银行业的不良贷款问题。BSE指数 收报25,838.71点，下跌0.04%；NSE指数 收报7,861.05点，下跌0.06%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.205/66.215，上日收报66.205/66.215。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报781.1点，下跌0.56%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报415.66点，下跌0.31%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报70.24，贬值0.63%；卢布兑欧元 报77,贬值1.08%。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
(因技术问题重发) 路透东京1月20日 - 日本公债价格周五小幅走高，日本央行的例行购债操作帮助抵消了 美国公债隔夜下滑的压力。 10年期日债3月期货 涨0.15点，至150.24。 指标10年期日债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，远离上日所及一 个月高点0.075%。 之前美国联邦储备理事会(美联储，FED)主席叶伦的演说暗示加息步伐快于市场预期； 与此同时，五年期公债标售中需求不太旺盛。 投资者焦点目前在特朗普今日稍晚宣誓就职，及其对全球债市和汇市的潜在影响。 美国公债价格周四下跌，收益率涨至两周高位，因数据显示，美国经济稳健增长 。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.240% -1.0 -0.230%