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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 06:41 BJT

****日韩经济指标预测--12月25日-1月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
       
    
    12月21日当周
    12月24日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                 11月       -2.4%     -2.4%
             所有家庭支出(较前月)                                -0.3%     -0.7%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  11月        持平     -0.1%
             全国整体CPI                                           --      +0.3%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              12月       +0.1%      持平
             东京地区整体CPI                                       --      +0.2%
    2330 日本求才求职比                               11月        1.25      1.24
             失业率                                               3.2%      3.1%
   
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周         --  买超3,194
             外资投资日本股票(亿日圆)                              --  卖超4,880
    
    
    12月25日(五) 
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月         --     -25.2%
             房屋开工(较上年同期)                                +1.0%     -2.5%
    
    
    12月28日当周  
    12月27日(日) 
    2350 日本工业生产                             11月初值         --      +1.4%
             一个月预估值                                          --      +0.2%
             两个月预估值                                          --      -0.9%
  
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月         --      +1.8%
             
    
    12月28日(一)
    0130 日本加班工资                                 11月         --      +1.2%
 
    
    12月29日(二)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    1月         --       正72
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                     11月         --      +1.5%
                     (较前月)                                      --      -1.4%
             服务业产出(较前月)                                    --      +0.2%
  
     
    12月30日(三)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月         --      -0.1%
                            (较上年同期)                           --      +1.0%
 
    
    12月31日(四)
    暂无重要经济数据公布  
    
    2016年
    1月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     12月初值         --      -4.8%
             进口(较上年同期)                                      --     -17.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差103
(完)

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