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市场报道 | 2015年 12月 25日 星期五 07:24 BJT

更正-全球贵金属：12月24日SPDR黄金持仓量小幅下降0.18%

(更正：因译文有误，内文以盎司为单位计算的数据亦为SPDR Gold Trust GLD黄金持仓数据，非白银)

路透12月25日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周四黄金持仓量下降0.18%，从周三的645.94吨降至644.75吨。

以盎司为单位计算的持仓量 则从20,767,584.23盎司降至20,729,313.48盎司。(完) (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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