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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:42 BJT

《焦点》2016年信用评等观察名单：南非、法国及英国退欧

“目前我们对葡萄牙的看法相当乐观，”DBRS主权评级主管Fergus McCormick表示，“联合政府较为脆弱，但达成财政目标的展望似乎相当可靠。”

**英国退欧风险**

欧洲最大的两个经济体也可能受到密切检视。

标准普尔对法国AA的评级维持负面展望已超过一年，应该会在4月22日或10月21日做出决定。

英国料将于下半年就是否希望成为第一个脱离欧盟的国家举行公投。

标准普尔已表示，如果英国决定退欧，而且确实产生负面影响，则有可能加倍调降评级；其他机构也对退欧可能对欧洲紧张关系发出的信号提出警告。

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