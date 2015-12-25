《焦点》2016年信用评等观察名单：南非、法国及英国退欧

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
“目前我们对葡萄牙的看法相当乐观，”DBRS主权评级主管Fergus McCormick表示，“联合政府较为脆弱，但达成财政目标的展望似乎相当可靠。”
**英国退欧风险**
欧洲最大的两个经济体也可能受到密切检视。
标准普尔对法国AA的评级维持负面展望已超过一年，应该会在4月22日或10月21日做出决定。
英国料将于下半年就是否希望成为第一个脱离欧盟的国家举行公投。
标准普尔已表示，如果英国决定退欧，而且确实产生负面影响，则有可能加倍调降评级；其他机构也对退欧可能对欧洲紧张关系发出的信号提出警告。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。