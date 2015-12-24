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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 07:44 BJT

****敬告客户：香港金融市场12月25日休市，12月28日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

香港金融市场12月25日(周五)适逢圣诞节假期休市，12月28日(周一)将恢复交易。

如欲参考香港股市中文报导，请点选 ；英文报导，请点选

如有任何建议或者意见，请发邮件至 guijuan.qu1@thomsonreuters.com (完)

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