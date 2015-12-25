《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月25日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
*工商时报：
--央行降息将压缩行库存放利差，使得加码财务操作来开发获利新头路更重要，其中，合库金控 董座廖灿昌已指示合库银将过去由财务部一手打理的台股、债券等投资，切出一部分转为委外操作，该案已列入下周一合库金董事会议程。
--冠德 企业集团董事长马玉山表示，2016年的房市走势，〞不会比今年再差了！〞主要理由有三：供需结构已稳定、央行降息有助刺激经济成长、总统大选后政府势必采取积极性振兴经济措施。2016年预期房市将回归基本面，好产品、好品牌依然出头。
*经济日报：
--两岸货品贸易协议谈判僵局有解，台湾方面近期将释出善意，将有条件解禁目前仅对大陆设限的830项管制农产品清单。此将有助台湾的强势产品如面板、工具机、石化、兰花、观赏鱼、毛豆等，能早日以零关税登陆抢市。
--香港境外人民币隔拆利率昨日仍可见到7、8%以上的高位，受此影响，兆丰银行人民币定存最高一个月期利率，昨天已有分行机动拉高到4.7%。金融高层表示，农历年前这段期间，向来是人民币紧俏、隔拆利率波动加剧，若大陆管制政策持续，〞4〞字头的人民币高利定存利率，不排除延续到农历年关。
--行政院近期已着手盘点立法院新会期将报送的优先法案，包括长照保险法、政府组织改造等法案，都将续列。值得注意的是，两岸协议监督条例、两岸服贸协议等争议法案，也可能在明年2月新国会诞生时有解。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。