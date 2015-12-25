《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月25日

*工商时报：

--央行降息将压缩行库存放利差，使得加码财务操作来开发获利新头路更重要，其中，合库金控 董座廖灿昌已指示合库银将过去由财务部一手打理的台股、债券等投资，切出一部分转为委外操作，该案已列入下周一合库金董事会议程。

--冠德 企业集团董事长马玉山表示，2016年的房市走势，〞不会比今年再差了！〞主要理由有三：供需结构已稳定、央行降息有助刺激经济成长、总统大选后政府势必采取积极性振兴经济措施。2016年预期房市将回归基本面，好产品、好品牌依然出头。

*经济日报：

--两岸货品贸易协议谈判僵局有解，台湾方面近期将释出善意，将有条件解禁目前仅对大陆设限的830项管制农产品清单。此将有助台湾的强势产品如面板、工具机、石化、兰花、观赏鱼、毛豆等，能早日以零关税登陆抢市。

--香港境外人民币隔拆利率昨日仍可见到7、8%以上的高位，受此影响，兆丰银行人民币定存最高一个月期利率，昨天已有分行机动拉高到4.7%。金融高层表示，农历年前这段期间，向来是人民币紧俏、隔拆利率波动加剧，若大陆管制政策持续，〞4〞字头的人民币高利定存利率，不排除延续到农历年关。

--行政院近期已着手盘点立法院新会期将报送的优先法案，包括长照保险法、政府组织改造等法案，都将续列。值得注意的是，两岸协议监督条例、两岸服贸协议等争议法案，也可能在明年2月新国会诞生时有解。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。