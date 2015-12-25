表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透东京12月25日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至12月19日 当周，外资继续卖超日本股票。 外资12月19日止当周在日本股市卖超2,262亿日圆，前一周为卖超4,8 86亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券1,472亿日圆，前一周为买超3,218 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 12月13日-12月19日 -226.2 +307.5 +2,359.1 12月 6日-12月12日 -488.6r +384.7r +2,230.5r 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 12月13日-12月19日 +200.8 +147.2 +161.3 12月 6日-12月12日 +21.8 +321.8r +62.7r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。