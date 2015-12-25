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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:11 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京12月25日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至12月19日
当周，外资继续卖超日本股票。

    外资12月19日止当周在日本股市卖超2,262亿日圆，前一周为卖超4,8
86亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券1,472亿日圆，前一周为买超3,218
亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
    
                         股市            债市       货币市场
    12月13日-12月19日   -226.2         +307.5       +2,359.1 
    12月 6日-12月12日   -488.6r        +384.7r      +2,230.5r
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    12月13日-12月19日   +200.8         +147.2         +161.3 
    12月 6日-12月12日    +21.8         +321.8r         +62.7r
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
    link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
    link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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