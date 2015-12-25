欧洲经济指标预测--12月25日-2016年1月1日****

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月21日当周
12月25日(五)
暂无重要经济指标。
12月28日当周
12月28日(一)
暂无重要经济指标。
12月29日(二)
0900 意大利企业信心指数 12月 104.2 104.6
消费者信心指数 117.0 118.4
12月30日(三)
0700 英国Nationwide房价(较前月) 12月 +0.5% +0.1%
(较上年同期) +3.8% +3.7%
0900 意大利生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -2.9%
0900 欧元区M3货供额(年增率) 11月 +5.3% +5.3%
对家庭贷款 -- +1.2%
对非金融企业贷款 -- +0.6%
12月31日(四)
暂无重要经济指标。
1月1日(五)
暂无重要经济指标。
(完)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。