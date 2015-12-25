《中国报摘》--中国证券报12月25日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
* 头版头条:
--中国工信部提出，2016年规模以上工业增加值增长目标为6%左右，开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。
* 其他:
--最新公布的《深化国税、地税征管体制改革方案》明确，合理划分国税、地税征管职责，并将在纳税服务等环节实施国税、地税深度合作。
--港交所数据显示，钜盛华上周五(18日)再度买入8,196万股万科股票，平均每股23.304元人民币，至此“宝能系”持有万科 股份升至24.26%。目前华润集团持有万科股份15.29%，安邦保险6.18%，盈安合伙持有4.14%。
--华润信托表示，公司不持有宝能地产股权。此前持有宝能地产18%股权的是华润信托旗下的一只信托计划，但该信托计划已经于今年6月结束，相关股权也已全部转出。
--上海电气 与海立股份 称，两家公司的控股股东上海电气集团总公司，拟将所持有的0.47%上海电气股权以及4.99%的海立股份股权，无偿划转给上海国盛集团。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。