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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:15 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月25日

* 头版头条:

--中国工信部提出，2016年规模以上工业增加值增长目标为6%左右，开展钢铁、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能试点。

* 其他:

--最新公布的《深化国税、地税征管体制改革方案》明确，合理划分国税、地税征管职责，并将在纳税服务等环节实施国税、地税深度合作。

--港交所数据显示，钜盛华上周五(18日)再度买入8,196万股万科股票，平均每股23.304元人民币，至此“宝能系”持有万科 股份升至24.26%。目前华润集团持有万科股份15.29%，安邦保险6.18%，盈安合伙持有4.14%。

--华润信托表示，公司不持有宝能地产股权。此前持有宝能地产18%股权的是华润信托旗下的一只信托计划，但该信托计划已经于今年6月结束，相关股权也已全部转出。

--上海电气 与海立股份 称，两家公司的控股股东上海电气集团总公司，拟将所持有的0.47%上海电气股权以及4.99%的海立股份股权，无偿划转给上海国盛集团。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)

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