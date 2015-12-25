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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:21 BJT

澳洲经济指标总览--12月25日

经济指标              时段      最新值      前月(季)值   下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                2016年1月7日
 商品及服务收支(亿澳元)                    10月       逆差33.05   逆差24.03         
     出口(较前月)                                           -3%       +3.0%         
     进口(较前月)                                          持平       +2.0%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                          2016年1月8日
       (较前月)                            10月           +0.5%       +0.4%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                         2016年1月14日
 就业人口(较前月变动,万人)                 11月           +7.14       +5.86         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +4.16        +4.0         
                                                                             
 失业率                                                    5.8%        5.9%         
 就业参与率                                               65.3%       65.0%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                          2016年1月27日
 总体CPI(较前季)                          第三季          +0.5%       +0.7%         
     (较上年同期)                                         +1.5%       +1.5%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.3%       +0.6%         
     (较上年同期)                                         +2.1%       +2.2%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.3%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +2.2%       +2.4%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                             2016年1月28日
 进口物价(较前季)                         第三季          +1.4%       +1.4%         
 出口物价(较前季)                                          持平       -4.4%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                            2016年3月1日
 经常帐收支                               第三季        赤字181     赤字205         
 商品与服务贸易收支                                   逆差74.38  逆差109.46         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                         2016年3月2日
     (较前季)                             第三季          +0.9%       +0.3%  
     (较上年同期)                                         +2.5%       +1.9%  
 (完)

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