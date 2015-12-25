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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:25 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月25日-2016年1月1日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家     规模   发行细节
 12/28        美国            标售两年期公债
                              
 12/28  1350  法国            标售国库券(BTF)
                              
 12/29        美国            标售五年期公债
                              
                              
 12/29        意大利          标售国库券
                              
                              
 12/30        意大利          标售中长期公债
                              
                              
 12/30        美国            标售七年期公债
                              
                              
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    

 (编译 王兴亚；审校 李婷仪)

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