《中国重要政经日程》--12月25日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
=========================今日重要政经日程==========================
12月25日（周五）
*--9:00 社科院创新工程2015年度重大成果系列发布会——基础研究成果专场
*--国新办发布会，证监会副主席方星海介绍《关于进一步显着提高直接融资比重优化金融结构的实施意见》的有关情况并答记者问
=========================近期重要政经日程==========================
12月30日（周三）
--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况
--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行
2016年1月8日（周五）
--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行
--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行
1月11日（周一）
*--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行
1月19日（周二）
--第四届中国电子商务年会在上海举行
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。