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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:29 BJT

《中国重要政经日程》--12月25日

=========================今日重要政经日程==========================

12月25日（周五）

*--9:00 社科院创新工程2015年度重大成果系列发布会——基础研究成果专场

*--国新办发布会，证监会副主席方星海介绍《关于进一步显着提高直接融资比重优化金融结构的实施意见》的有关情况并答记者问

=========================近期重要政经日程==========================

12月30日（周三）

--国新办新闻发布会：国家体育总局局长刘鹏介绍《全民健身计划（2011-2015年）》实施效果评估总体情况

--第十六届学习型中国-世纪成功论坛在北京举行

2016年1月8日（周五）

--中关村互联网金融论坛暨第三届普惠金融论坛在北京举行

--1月8日至9日，第二十届中国资本市场论坛在北京举行

1月11日（周一）

*--2016亚洲授权业会议1月11日-12日在香港举行

1月19日（周二）

--第四届中国电子商务年会在上海举行

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子)

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