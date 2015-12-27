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亚洲 | 2015年 12月 28日 星期一 06:42 BJT

修正-****主要国家经济指标预测--12月28日****

(因日本加班工资数据延至1月8日发布，故相应调整内容)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        预估值      前值
    
    12月27日(日)
    2350 日本工业生产                             11月初值          --      +1.4%
             一个月预估值                                           --      +0.2%
             两个月预估值                                           --      -0.9%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     11月          --      +1.8%

    12月28日(一)
    1530 美国达拉斯联储制造业活动指数                 12月          --      负4.9
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
        
    12月24日(四)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周    买超1,472       -- 
             外资投资日本股票(亿日圆)                         卖超2,262       --
    
    12月25日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     11月       +6.1%        -- 
             房屋开工(较上年同期)                                +1.7%      +1.0% 
    
    12月27日(日)
    0130 中国规模以上工业企业利润(较上年同期)        1-11月      -1.9%        -- (完)

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