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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:28 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月25日

**上海证券报**

--中国石油 拟以全资子公司中油管道为平台整合旗下管道业务，整合完成后，注册资本将增至800亿元人民币。其中中国石油持股72.26%，宝钢股份 、新华人寿 、雅戈尔 持股3.52%、3.46%、1.32%。

**证券时报**

--据悉，中金所近期排查发现，有18组客户未履行实际控制关系的报备义务，其中，部分客户存在合并持仓超限情况。

**21世纪经济报 道**

--据悉，京东金融正计划引入A轮融资，融资额为50亿-60亿元，并拟于2017年在A股战略新兴板上市；若无法满足A股上市条件，不排除赴海外上市可能。

--据悉，陕西、四川、江西、山西等多省市地方版资产管理公司(AMC)正在加紧筹建中。据统计，今年正式开办或授权的地方AMC已扩容至18家。

**东方早报**

--中国铁建 公告，下属公司中国铁建国际与塞内加尔国家铁路局签署项目合同，金额约12.5697亿美元，折合81.36亿元人民币，占中国会计准则下2014年营业收入的1.37%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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