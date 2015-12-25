《中国报摘》--其他报纸重要消息12月25日

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
**上海证券报**
--中国石油 拟以全资子公司中油管道为平台整合旗下管道业务，整合完成后，注册资本将增至800亿元人民币。其中中国石油持股72.26%，宝钢股份 、新华人寿 、雅戈尔 持股3.52%、3.46%、1.32%。
**证券时报**
--据悉，中金所近期排查发现，有18组客户未履行实际控制关系的报备义务，其中，部分客户存在合并持仓超限情况。
**21世纪经济报 道**
--据悉，京东金融正计划引入A轮融资，融资额为50亿-60亿元，并拟于2017年在A股战略新兴板上市；若无法满足A股上市条件，不排除赴海外上市可能。
--据悉，陕西、四川、江西、山西等多省市地方版资产管理公司(AMC)正在加紧筹建中。据统计，今年正式开办或授权的地方AMC已扩容至18家。
**东方早报**
--中国铁建 公告，下属公司中国铁建国际与塞内加尔国家铁路局签署项目合同，金额约12.5697亿美元，折合81.36亿元人民币，占中国会计准则下2014年营业收入的1.37%。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。