中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 以下为中国国家统计局、海关、外管局等公布中国主要宏观经济 数据的日程：（发布时间为北京本地时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 12月 12/27 0930 规模以上工业企业利润 1-11月 12/30 -- 中国国际收支平衡表（正式数） 中国国际投资头寸表（正式数） -- 中国外债数据（正式数） 三季度 -- 中国货物和服务贸易 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. -- 表示具体发布时间未知。 3.海关公布进出口贸易数据。 4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。(完）
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。