日本个股：电装预计2020年之前驾驶辅助系统将推升营收

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透名古屋12月25日 - 日本电装(Denso Corp) 预计，旗下安全和自动驾驶系统业务收入到2020年将增长60%，这家汽车零部件供应商计划更加着重开发驾驶辅助功能，使其逐渐成为汽车的通用配置。
这家世界第二大零部件生产商的约半数收入来自于日本丰田 。该生产商周五表示，其主动安全系统收入2020年料达到1万亿日圆(83亿美元)，截至明年3月份的当前财年这方面收入料约为6,300亿日圆。
在3月止的年度中，安全功能部件占公司总营收约15%。
对驾驶辅助功能的需求增加，使得技术和软件在汽车制造中的地位更加突出；汽车制造业长期以来一直由机械工程所主导。
“我们认为自动驾驶功能并不是2020年收入增长的大块头，”电装副社长山中康司在名古屋的一个新闻发布会上向记者表示。
“但我们预计安全方面的功能将成为直至2020年期间收入增长的一大动力，例如自动刹车、车道保持功能，以及我们为新款丰田普锐斯所开发的安全功能等等。”(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。