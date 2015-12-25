日本个股：电装预计2020年之前驾驶辅助系统将推升营收

路透名古屋12月25日 - 日本电装(Denso Corp) 预计，旗下安全和自动驾驶系统业务收入到2020年将增长60%，这家汽车零部件供应商计划更加着重开发驾驶辅助功能，使其逐渐成为汽车的通用配置。

这家世界第二大零部件生产商的约半数收入来自于日本丰田 。该生产商周五表示，其主动安全系统收入2020年料达到1万亿日圆(83亿美元)，截至明年3月份的当前财年这方面收入料约为6,300亿日圆。

在3月止的年度中，安全功能部件占公司总营收约15%。

对驾驶辅助功能的需求增加，使得技术和软件在汽车制造中的地位更加突出；汽车制造业长期以来一直由机械工程所主导。

“我们认为自动驾驶功能并不是2020年收入增长的大块头，”电装副社长山中康司在名古屋的一个新闻发布会上向记者表示。