欧洲个股：德国商业银行就抵押贷款损失控告梅隆银行、富国银行及汇丰

路透纽约12月24日 - 德国商业银行 在美国对四家银行提告，声称这些银行在2008年金融危机爆发前，未能适当地监管该行购买的数以十亿美元计问题抵押贷款支持证券。

周三向曼哈顿联邦法院提出的诉状中，纽约梅隆银行 、德意志银行 旗下分支、富国银行 以及汇丰控股 列为被告。

法院文件显示，德国商业银行买进的抵押贷款支持证券(MBS)中，有超过10亿美元是由纽约梅隆银行负责信托管理，另外有13亿美元与Millstone II CDO担保债务凭证连结的投资也是由梅隆银行负责信托管理。

德国商业银行称，纽约梅隆银行“抛弃了保护投资人权益的责任”，对于保护CDO相关担保品毫无作为，并称其蒙受了7.5亿美元损失。

德国商业银行对德意志银行、富国银行及汇丰提出类似的MBS损失指控，金额分别为6.40亿美元、2.90亿美元与2.04亿美元。