欧洲个股：德国商业银行就抵押贷款损失控告梅隆银行、富国银行及汇丰

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透纽约12月24日 - 德国商业银行 在美国对四家银行提告，声称这些银行在2008年金融危机爆发前，未能适当地监管该行购买的数以十亿美元计问题抵押贷款支持证券。
周三向曼哈顿联邦法院提出的诉状中，纽约梅隆银行 、德意志银行 旗下分支、富国银行 以及汇丰控股 列为被告。
法院文件显示，德国商业银行买进的抵押贷款支持证券(MBS)中，有超过10亿美元是由纽约梅隆银行负责信托管理，另外有13亿美元与Millstone II CDO担保债务凭证连结的投资也是由梅隆银行负责信托管理。
德国商业银行称，纽约梅隆银行“抛弃了保护投资人权益的责任”，对于保护CDO相关担保品毫无作为，并称其蒙受了7.5亿美元损失。
德国商业银行对德意志银行、富国银行及汇丰提出类似的MBS损失指控，金额分别为6.40亿美元、2.90亿美元与2.04亿美元。
纽约梅隆银行及德意志银行拒绝置评。富国银行及汇丰的代表不是不予置评，就是未对置评请求做出回应。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。