中国贸易：包括出口退税等一揽子外贸稳增长举措有望春节前推出--报载

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透北京12月25日 - 中国经济参考报周五报导，有关部门正在酝酿一揽子外贸稳增长的举措，涉及出口退税、减轻外贸企业税费负担、进一步便利化等，有望在春节(2016年2月8日)前推出。
此外，关于鼓励跨境电商、推广新型商业模式、支持外贸综合服务企业发展等的政策已经成型，也有望在近期落地。
报导援引商务部人士表示，对于外贸来说，最关键的，一头是需求，一头是竞争力。政策的制定主要从提升中国出口产品竞争力的角度出发。
相关人士称，出口退税还存在没有退到位的，税费还有进一步下降空间，便利化也仍有空间。因此下一步政策重点是进一步挖掘政策潜力，强调政策落到实处，切实发挥作用。
报导并援引商务部研究院对外贸易研究所所长李健称，中国外贸已连续四年处于个位数增长甚至更低的区间，已经步入新常态。无论是外部环境还是内部调整，都将是一个比较长期的过程，因此不能指望政策扭转外贸增速下滑的大趋势。
海关总署署长于广洲此前表示，下一步支持进出口、稳增长方面将有四大举措：落实“三互”大通关建设，推动建立全国一体化通关管理格局；鼓励和支持跨境电子商务；支持内陆、沿海区域的口岸扩大对外开放；研究降低进出口企业的税费负担，清理和规范进出口环节的收费。
中国11月进出口连续第五个月双降，但受基数影响降幅均较上月收窄，全年外贸负增长几成定局，这将远低于年初设定的6%的增长目标。不过，分析人士也指出，随着价格效应逐渐消失，以及外围经济的改善，中国外贸明年可能迎来改善曙光。 （完） (发稿 孙琦子；审校 宿泱韫/张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。