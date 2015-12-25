中国个股：东方明珠料全年净利30亿元，明年净利排名国内互联网业前五

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月25日 - 中国上海东方明珠新媒体股份有限公司 周四晚间披露年终战略发布会内容，预计今年实现营收210亿元人民币，净利30亿元，有望在明年营收进入中国互联网企业排名前10，利润进入前五位。
据该公司三季报，今年前三季实现营收159.8亿元，净利25.25亿元，分别同比增长41.33%和34.25%；每股收益1.03元。
公告显示，今年该公司OTT（互联网电视）用户达800万，BesTV APP（应用程序）已达到100万日活跃用户。明年计划实现OTT月活跃用户2,500万，成为互联网电视第一入口；BesTV APP日活跃用户1,000万规模，跻身行业前10。
东方明珠并披露，明年计划版权采购投入15亿元。在内容独播方面，东方明珠已与 MBC、华谊兄弟 、TVB、TVBS、HBO、日本富士台等达成独家战略合作。目前公司在电影方面拥有累计超过4万部电影版权，覆盖好莱坞、欧洲等热门经典大片；电视剧内容上全年拥有超过2万集电视剧，覆盖主流卫视以及央视90%的热门剧集。
东方明珠周四收报39.01元，过去一个月累计上涨5.58%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。