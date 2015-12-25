金石期货：中国期指净空持仓增加明显

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下内容节选自12月25日的《期货日报》：
周四期指呈深V走势，沪深300期指主力合约持仓量和成交量均有所减少，结束了上半周持续加仓的态势，市场情绪乍暖还寒，增量资金进场步伐缓慢。沪指在盘中跌破3600点，但其后在下方获得支撑，重返3600点位，显示市场对后市预期仍偏乐观。
在连续三日净空持仓下降之后，周四沪深300期指净空持仓大幅增加到137手。主力持仓方面，主力合约IF1601前20席位多头合计减持买单148手，前20席位空头合计减持卖单27手，多空双方均选择减持，多头减持力度大于空头。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://reut.rs/2jv0IVk
“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。