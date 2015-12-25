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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 08:58 BJT

金石期货：中国期指净空持仓增加明显

以下内容节选自12月25日的《期货日报》：

周四期指呈深V走势，沪深300期指主力合约持仓量和成交量均有所减少，结束了上半周持续加仓的态势，市场情绪乍暖还寒，增量资金进场步伐缓慢。沪指在盘中跌破3600点，但其后在下方获得支撑，重返3600点位，显示市场对后市预期仍偏乐观。

　　在连续三日净空持仓下降之后，周四沪深300期指净空持仓大幅增加到137手。主力持仓方面，主力合约IF1601前20席位多头合计减持买单148手，前20席位空头合计减持卖单27手，多空双方均选择减持，多头减持力度大于空头。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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