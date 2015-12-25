国信期货：沪镍难出现反转行情

临近年末，全球金融市场延续分化，镍产业减产和收储消息虽甚嚣尘上，但需求端始终缺乏转好迹象。加上进口盈利窗口持续打开压制反弹空间，短期镍价在资金和市场情绪的摇摆中呈现“振荡市”特点，中长期趋势料难敌“周期熊”压制。

从期货市场来看，四季度以来大量资金涌入国内有色期货板块，多空对峙的背后实际是“资金与现货”的博弈。时值岁末，产业暗流涌动的敏感时点，业内传闻有色金属收储或蓄势待发。考虑到多数投机空头缺乏控制现货货源能力，多头可能借现货供应侧减少的支撑试图挤仓，以扩大有色价格低位反弹的空间，但趋势性反转向上是困难的。(完)