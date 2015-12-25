国信期货：沪镍难出现反转行情

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下内容节选自12月25日的《期货日报》：
临近年末，全球金融市场延续分化，镍产业减产和收储消息虽甚嚣尘上，但需求端始终缺乏转好迹象。加上进口盈利窗口持续打开压制反弹空间，短期镍价在资金和市场情绪的摇摆中呈现“振荡市”特点，中长期趋势料难敌“周期熊”压制。
从期货市场来看，四季度以来大量资金涌入国内有色期货板块，多空对峙的背后实际是“资金与现货”的博弈。时值岁末，产业暗流涌动的敏感时点，业内传闻有色金属收储或蓄势待发。考虑到多数投机空头缺乏控制现货货源能力，多头可能借现货供应侧减少的支撑试图挤仓，以扩大有色价格低位反弹的空间，但趋势性反转向上是困难的。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。