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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 09:06 BJT

中原期货：沪铝进一步走高概率大

以下内容节选自12月25日的《期货日报》：

沪铝1602合约突破60日均线后延续碎步上行，5日、10日均线强势上穿60日均线，短线价格进一步走高的概率偏大。MACD指标快慢线平行上攻，多头形态明显，但是能量柱未能同步创出新高，表明部分多单进行了减持。沪铝上方已无任何均线压力，多头信心明显增强，短期上涨动能充足。投资者可逢价格回落至5日均线附近时介入多单，下方防守10日均线。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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