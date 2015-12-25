中原期货：沪铝进一步走高概率大

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下内容节选自12月25日的《期货日报》：
沪铝1602合约突破60日均线后延续碎步上行，5日、10日均线强势上穿60日均线，短线价格进一步走高的概率偏大。MACD指标快慢线平行上攻，多头形态明显，但是能量柱未能同步创出新高，表明部分多单进行了减持。沪铝上方已无任何均线压力，多头信心明显增强，短期上涨动能充足。投资者可逢价格回落至5日均线附近时介入多单，下方防守10日均线。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。