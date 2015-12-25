瑞达期货：沪铜在熊市中或阶段性冲高

美联储结束了七年的低利率，开启了新一轮加息周期，无论是外汇市场还是商品市场，多空均有较大的分歧。笔者认为，回顾历史或许对于未来走势有较大的指引与帮助。对比来看，美联储进入加息周期，对产能过剩的金属铜将带来一线生机。2015年即将结束，沪铜即将迎来一季度的传统消费旺季，阶段性消费或许将有所改善。虽然金属铜仍处于熊市之中，但阶段性反弹的可能性仍然较大。

传统旺季将至，沪铜阶段性反弹可期。众所周知，每年年底金属铜都存在一定的企业备货需求。同时，因一季度为国内资金面最为宽松的季度，沪铜一般在这个阶段走势较强。2015年仅剩一周的时间，随着2016年的临近，中国铜消费也即将进入相对的旺季。受季节性因素影响，铜价在一季度的走势是涨多跌少，笔者对1995年至2015年铜价走势统计发现，沪铜在一季度上涨的概率达到61.9%，而21年中有8年下跌，平均跌幅为4.71%，最大跌幅为10.5%。在上涨的13年中，平均涨幅为12.36%，最大涨幅为40.6%。笔者认为，临近2016年一季度，短期铜价将受到支撑，预计受年底备货以及季节性旺季的影响，铜价仍有一定的反弹空间。若以目前36000元/吨附近的价格并按12.36%的平均涨幅计算，沪铜有望反弹到40500元/吨附近。短期回落均是保值企业较好的买入机会。(完)