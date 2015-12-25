瑞达期货：沪铜在熊市中或阶段性冲高

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
以下内容节选自12月25日的《期货日报》：
美联储结束了七年的低利率，开启了新一轮加息周期，无论是外汇市场还是商品市场，多空均有较大的分歧。笔者认为，回顾历史或许对于未来走势有较大的指引与帮助。对比来看，美联储进入加息周期，对产能过剩的金属铜将带来一线生机。2015年即将结束，沪铜即将迎来一季度的传统消费旺季，阶段性消费或许将有所改善。虽然金属铜仍处于熊市之中，但阶段性反弹的可能性仍然较大。
传统旺季将至，沪铜阶段性反弹可期。众所周知，每年年底金属铜都存在一定的企业备货需求。同时，因一季度为国内资金面最为宽松的季度，沪铜一般在这个阶段走势较强。2015年仅剩一周的时间，随着2016年的临近，中国铜消费也即将进入相对的旺季。受季节性因素影响，铜价在一季度的走势是涨多跌少，笔者对1995年至2015年铜价走势统计发现，沪铜在一季度上涨的概率达到61.9%，而21年中有8年下跌，平均跌幅为4.71%，最大跌幅为10.5%。在上涨的13年中，平均涨幅为12.36%，最大涨幅为40.6%。笔者认为，临近2016年一季度，短期铜价将受到支撑，预计受年底备货以及季节性旺季的影响，铜价仍有一定的反弹空间。若以目前36000元/吨附近的价格并按12.36%的平均涨幅计算，沪铜有望反弹到40500元/吨附近。短期回落均是保值企业较好的买入机会。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。