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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 09:08 BJT

国泰君安期货：国内糖价仍有上行空间，但非一帆风顺

以下内容节选自12月25日的《期货日报》：

减产超预期以及进口政策超预期是驱动本轮国内糖价上涨的主要动力，减产已经确认，未来进口政策以及进口总量将是决定国内糖价走势的关键。进口政策主要体现在行业自律方面，我们认为行业自律仍将延续较长时间，糖价仍有上行空间。

整体而言，我们认为国内减产以及进口管控是驱动糖价上涨的两个发动机，后期需要关注这两个因素。糖价的上涨应该与基本面不断证实紧密相连，一旦价格在高位走的太急，那么就容易遭遇黑天鹅事件的影响。白糖长期趋势保持完好，但上涨不会一帆风顺。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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