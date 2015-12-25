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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 09:08 BJT

宝城期货：利空隐患未消，沪胶涨势受挫

以下内容节选自12月25日的《期货日报》：

借助中央经济工作会议的利好推动，本周初沪胶主力1605合约呈现突破上行走势，期价摆脱10000—10500元/吨区间束缚，跃升至10500元/吨一线上方。不过，笔者觉得胶价短期快速拉涨已然缺失供需面支持，加之60日均线处空头反击力度加强，涨势受到压制。预计后市沪胶面临调整的可能性较大。

　　沪胶此轮反弹借助利多预期炒作的成分较大，投资者应理性、谨慎对待目前以及明年的沪胶行情，不盲目但也不必过分悲观。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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