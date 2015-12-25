中国个股：绿地与Laox联手投入6,000万美元收购日本一地产项目

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月25日 - 中国最大房地产企业--绿地控股 周四稍晚宣布，联合日本最大规模免税连锁企业Laox ，斥资6,000万美元收购日本千叶海港广场综合体项目，预计项目总投资额达100亿日元以上。这是绿地进军日本地产市场的首个项目。
公司新闻稿指出，该项目总建筑面积14.7万平方米，包括办公、商业、酒店等业态，总可租面积约9万平方米。完成收购后，绿地计划中长期持有经营，并通过加强运营，提升租金和物业价值来实现增值。Laox已确定入驻该项目，整租商场16,500平方米。
绿地控股董事长、总裁张玉良认为，日本健全规范的市场、稳定的投资回报、当地市场对高档商业办公楼及住宅依然强劲的需求，以及赴日游客的住宿购物需求等，将为该项目的成功运营奠定基础。
Laox是国内大型零售企业苏宁云商 旗下企业。绿地此前与日本瑞穗银行达成战略合作，后者将为绿地在日本的地产投资提供投资标的、资产管理和资金筹措渠道等方面的信息和服务。
绿地已确立海外项目开发销售与自持运营并举、多业态经营的发展模式。近期绿地旗下自有酒店品牌正式落户澳洲，悉尼绿地铂瑞酒店开业，绿地也由此成为首家进驻悉尼的中国酒店管理集团，绿地澳洲公司则成功中标悉尼北区麦考瑞公园综合开发项目。（完）
(发稿 林琦; 审校 黄凯)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。