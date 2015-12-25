中国个股：绿地与Laox联手投入6,000万美元收购日本一地产项目

路透上海12月25日 - 中国最大房地产企业--绿地控股 周四稍晚宣布，联合日本最大规模免税连锁企业Laox ，斥资6,000万美元收购日本千叶海港广场综合体项目，预计项目总投资额达100亿日元以上。这是绿地进军日本地产市场的首个项目。

公司新闻稿指出，该项目总建筑面积14.7万平方米，包括办公、商业、酒店等业态，总可租面积约9万平方米。完成收购后，绿地计划中长期持有经营，并通过加强运营，提升租金和物业价值来实现增值。Laox已确定入驻该项目，整租商场16,500平方米。

绿地控股董事长、总裁张玉良认为，日本健全规范的市场、稳定的投资回报、当地市场对高档商业办公楼及住宅依然强劲的需求，以及赴日游客的住宿购物需求等，将为该项目的成功运营奠定基础。

Laox是国内大型零售企业苏宁云商 旗下企业。绿地此前与日本瑞穗银行达成战略合作，后者将为绿地在日本的地产投资提供投资标的、资产管理和资金筹措渠道等方面的信息和服务。

绿地已确立海外项目开发销售与自持运营并举、多业态经营的发展模式。近期绿地旗下自有酒店品牌正式落户澳洲，悉尼绿地铂瑞酒店开业，绿地也由此成为首家进驻悉尼的中国酒店管理集团，绿地澳洲公司则成功中标悉尼北区麦考瑞公园综合开发项目。（完）