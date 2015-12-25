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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 10:39 BJT

中国货币市场：六家银行公布明年同业存单发行计划，额度总计1.073万亿

路透上海12月25日 - 继中国兴业银行 后，中信银行 、上海银行等五家银行也先后公布2016年同业存单发行计划，规模依次在4,000亿元人民币至20亿元不等。至此，已公布明年发行额度的六家银行，累计计划规模为1.073万亿元。

以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行额度 主体评级

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兴业银行 4,500 AAA

中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)

上海银行 2,000 AAA

浙江江山农商行 20 A+

浙江萧山农商行 160 AA-

山西河津农商行 50 A-

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合计 10,730

外汇交易中心数据显示，截至上周五(18日)，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。

同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良)

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