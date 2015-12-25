中国货币市场：六家银行公布明年同业存单发行计划，额度总计1.073万亿

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月25日 - 继中国兴业银行 后，中信银行 、上海银行等五家银行也先后公布2016年同业存单发行计划，规模依次在4,000亿元人民币至20亿元不等。至此，已公布明年发行额度的六家银行，累计计划规模为1.073万亿元。
以下为各家银行2016年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：
发行主体 发行额度 主体评级
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兴业银行 4,500 AAA
中信银行 4,000 Baa1/BBB(穆迪/惠誉)
上海银行 2,000 AAA
浙江江山农商行 20 A+
浙江萧山农商行 160 AA-
山西河津农商行 50 A-
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合计 10,730
外汇交易中心数据显示，截至上周五(18日)，今年以来同业存单发行量突破5万亿元大关，为2014年全年的5.5倍。1-11月，共有24类、775家市场主体认购了同业存单，其中银行资管、基金等非法人产品的参与度尤其活跃，认购量均为去年全年的两倍以上。
同期二级市场累计成交近14万亿元，同比增幅41倍。发行人方面，12月4日同业存单发行主体范围由自律机制核心成员与基础成员，进一步扩大至观察成员，机构数量由479家扩大至643家。(完) (发稿 李宏薇/边竞; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。