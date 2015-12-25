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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 09:34 BJT

台湾股市：早盘在假期氛围中小涨，台积电等权重股变动不大

台股指数上日收在8,324.36点。

电子类指数 持平，金融保险类指数 涨0.1%。

全球最大晶圆代工企业台积电 股价持平。富邦金控 涨0.1%。(完)

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