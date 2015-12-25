基金产业：美联储升息后，美国海外股票基金资金外流创新高--理柏

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透纽约12月24日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据 显示，投资于海外股票的美国基金12月23日止当周资金流出创纪录新高， 因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息过后，共同基金投资人降低风 险部位。 投资人从美国境内销售的“非国内”股票型基金撤资100亿美元，特 别集中在共同基金而非上市交易基金(ETF)。根据理柏自1992年以来的统 计，当周资金外流金额创这两类型基金合计金额的最高纪录。 根据理柏，当周美国股票及应税债券基金资金外流共计162亿美元， 亦创纪录新高。 共同基金投资人将资金撤出股票及应税债券基金，ETF投资人则是加 码这两类型基金。 资金外流的情形是在美联储12月16日升息之后发生，这是美联储近10 年来首度升息，暗示其对美国经济有信心。 新兴市场股票基金资金外流6.13亿美元，为连续第八周撤资，因各界 持续担心这些国家应对股市资金外流的能力。 日本股票型基金资金外流13亿美元，不过这可能受季节性因素影响， 上年同期资金外流15亿美元。 国内股票型基金有24亿美元新资金流入，前三周资金为净流出，能源 价格动荡疑虑对股票市场影响减轻。 低风险的美国货币市场基金当周有36亿美元资金流出。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。