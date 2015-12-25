基金产业：美联储升息后，美国海外股票基金资金外流创新高--理柏

路透纽约12月24日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据 显示，投资于海外股票的美国基金12月23日止当周资金流出创纪录新高， 因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息过后，共同基金投资人降低风 险部位。 投资人从美国境内销售的“非国内”股票型基金撤资100亿美元，特 别集中在共同基金而非上市交易基金(ETF)。根据理柏自1992年以来的统 计，当周资金外流金额创这两类型基金合计金额的最高纪录。 根据理柏，当周美国股票及应税债券基金资金外流共计162亿美元， 亦创纪录新高。 共同基金投资人将资金撤出股票及应税债券基金，ETF投资人则是加 码这两类型基金。 资金外流的情形是在美联储12月16日升息之后发生，这是美联储近10 年来首度升息，暗示其对美国经济有信心。 新兴市场股票基金资金外流6.13亿美元，为连续第八周撤资，因各界 持续担心这些国家应对股市资金外流的能力。 日本股票型基金资金外流13亿美元，不过这可能受季节性因素影响， 上年同期资金外流15亿美元。 国内股票型基金有24亿美元新资金流入，前三周资金为净流出，能源 价格动荡疑虑对股票市场影响减轻。 低风险的美国货币市场基金当周有36亿美元资金流出。(完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)