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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 10:22 BJT

基金产业：美联储升息后，美国海外股票基金资金外流创新高--理柏

路透纽约12月24日 - 汤森路透旗下基金研究机构理柏周四公布数据
显示，投资于海外股票的美国基金12月23日止当周资金流出创纪录新高，
因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息过后，共同基金投资人降低风
险部位。
    
    投资人从美国境内销售的“非国内”股票型基金撤资100亿美元，特
别集中在共同基金而非上市交易基金(ETF)。根据理柏自1992年以来的统
计，当周资金外流金额创这两类型基金合计金额的最高纪录。
    
    根据理柏，当周美国股票及应税债券基金资金外流共计162亿美元，
亦创纪录新高。
    
    共同基金投资人将资金撤出股票及应税债券基金，ETF投资人则是加
码这两类型基金。
    
    资金外流的情形是在美联储12月16日升息之后发生，这是美联储近10
年来首度升息，暗示其对美国经济有信心。
    
    新兴市场股票基金资金外流6.13亿美元，为连续第八周撤资，因各界
持续担心这些国家应对股市资金外流的能力。
    
    日本股票型基金资金外流13亿美元，不过这可能受季节性因素影响，
上年同期资金外流15亿美元。
    
    国内股票型基金有24亿美元新资金流入，前三周资金为净流出，能源
价格动荡疑虑对股票市场影响减轻。
    
    低风险的美国货币市场基金当周有36亿美元资金流出。(完)
  
 (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)

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