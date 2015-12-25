美国个股：阿里巴巴向饿了么投资12.5亿美元，成第一大股东--财新

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月25日 - 财新网周五引述知情人士称，中国电商巨擘--阿里巴巴 和网上订餐平台饿了么已于上周四(17日)签署投资框架性协议，向后者投资12.5亿美元。获投资后，饿了么估值超过45亿美元，继续独立运作。以此计算，本轮投资后阿里占股饿了么27.7%，成为第一大股东。
11月底，饿了么在6.3亿美元F轮系列融资过去后仅三个月即再度开放融资窗口，除滴滴出行战略入股之外，还和阿里巴巴就投融资事宜展开接触。
报导称，此次阿里投资饿了么成第一大股东后，在O2O领域就有了口碑平台之外另一块重要外卖业务。目前，饿了么在外卖领域市场份额第一。对于一向投资即希望掌握控制权的阿里而言，本次投资饿了么务必谋求业务协同和控制，未来饿了么将可能接入支付宝钱包等移动端入口。
自此，O2O（线上线下）领域几大巨头在国内三大巨头百度 、阿里巴巴、腾讯 （BAT）站队完成。
此前，腾讯和大众点评都是饿了么的投资人，而美团的外卖业务与饿了么直接竞争。在美团与大众点评合并，并且近期有报导称腾讯牵头对合并后的新美大投资28亿美元后，腾讯似乎对饿了么已不再持单一支持态度。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。