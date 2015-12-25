《路透晚报》--12月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国国企：1-11月利润降幅略收窄但下行压力仍大，地方国企连四月下降

中国财政部周五公布数据显示，1-11月国有企业利润同比降幅略有收窄，为下半年以来首次；但地方国企利润连续四个月呈现同比下降，且降幅逐渐加大，表明下行压力依然较大。

--中国经济：明年将改进失业统计调查，推进地区生产总值统一核算--统计局

中国国家统计局最新表示，2016年将是建立现代统计体系的关键之年，将改进包括就业失业统计调查在内的四项调查，并推进地区生产总值统一核算等五大改革。

--中国贸易：包括出口退税等一揽子外贸稳增长举措有望春节前推出

中国经济参考报周五报导，有关部门正在酝酿一揽子外贸稳增长的举措，涉及出口退税、减轻外贸企业税费负担、进一步便利化等，有望在春节(2016年2月8日)前推出。

--中国能源：天然气局部供需矛盾显现，利用价格杠杆节约用气--发改委

中国国家发改委周五表示，近期天然气局部供需矛盾开始显现，为应对冬季用气高峰，发改委要求积极利用价格杠杆引导节约用气，及时启动有序用气方案。

--中国经济：减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤--新华时评

中国新华社周四发布时评称，今年以来的减税举措取得效果，证明减税是当前撬动经济的杠杆，可以四两拨千斤，展望明年，“互联网＋”“大众创业、万众创新”“中国制造”等领域将是减税受益方向。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率止跌小升，流动性宽松下行空间仍在

中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅上升，继近日大跌后暂作整理。交易员称，近期跌幅较大，略有反弹亦在情理之中；经济不佳融资需求下降，在流动性充沛局面下预计收益率仍有下行空间。

--中国货币市场：跨年需求仍在但融入不难，安度年末应无悬念

中国银行间市场周五主要回购利率中，隔夜变动不大，七天和14天品种上行；目前流动性整体供需仍较为稳定，年内资金相当宽裕，跨年资金融入也不算难，只是价格上要求稍高，随着IPO申购结束以及跨年需求逐渐自高峰回落，安度年末应无悬念。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.2809%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的100亿元人民币三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.2809%。

--中国货币市场：六家银行公布明年同业存单发行计划，额度总计1.073万亿

继中国兴业银行后，中信银行、上海银行等五家银行也先后公布2016年同业存单发行计划，规模依次在4,000亿元人民币至20亿元不等。至此，已公布明年发行额度的六家银行，累计计划规模为1.073万亿元。

--中国票据市场：年末因素致转贴利率小涨，上行空间有限向下仍看负债端

中国票据市场本周转贴利率小涨，六个月纸票成交升至近3%，因年末前机构调控业务规模；不过宽松货币环境下缺资产仍是常态，票据利率难有进一步上行空间，而若要向下拓展还需负债端成本松动。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小涨，圣诞假期之际流动性大减

人民币兑美元即期周五早盘随中间价小涨，波幅略有扩大。交易员称，适逢圣诞假期，市场流动性明显减少。外资行进入休假模式令购汇盘减少，中资大行依旧有结汇盘，此消彼长之下推升人民币汇价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，成交萎缩场内观望气氛浓厚

中国股市沪综指周五小幅收升。分析师指出，今日大盘以缩量震荡走势为主，盘中热点匮乏，临近年末，市场资金面趋紧预期加剧场内观望氛围，盘面上大小盘股轮动的“跷跷板”效应依然明显，短期大盘或仍有小幅回调。

--中国证券：建设若干一流现代投行，探索设立科技创业证券公司--证监会

中国证监会副主席方星海周五表示，证监会将积极拓展直接融资工具和渠道，提高直接融资中介服务水平。建设若干具有国际竞争力、品牌影响力的一流现代投资银行，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离的基础上申请证券业务牌照，探索设立科技创业证券公司。

--中国证券：证监会正同银监会和保监会对宝能收购万科一事进行核实研判

中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对于宝能系举牌收购万科，证监会高度关注，目前正会同银监会、保监会对此事进行核实研判，以更好地维护公开、公平、公正的市场秩序，更好维护市场参与各方的合法权益。

--《技术分析》中国股市沪综指回档蓄势后伺机再上攻

中国股市沪综指本周先扬后抑，大盘攻至3,650点上方后受压回落。技术面显示，该点位为前期密集成交区，压力较大尚需反复消化，大盘回档蓄势完毕后，有望再度向上发起攻击；中线看，股指本周已触及箱顶，同时面临30周均线压力，须放量消化前期套牢盘压力，随后有机会逐步突破向上，目标指向3,800点附近。

--《台湾金融市场一周展望》2015年最后决战日，股市料收红债市多头恐先熄火

随2015年进入倒数，下周台湾金融市场将进入今年度〞最后决战日〞；分析师及交易员均认为，台股因外资放长假，缺乏大额资金拉抬权值股，惟全球股市气氛佳，且依以往经验，12月是股市比较容易上涨的月分，料封关日台股收红机率高。

--中国企业：今年在全球股权融资1,427亿美元，创五年来新高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1,427亿美元，较去年同期增长3.9%，这是2010年（1,744亿元美元）以来的最高纪录。

--中国个股：东方明珠料全年净利30亿元，明年净利排名国内互联网业前五

中国上海东方明珠新媒体股份有限公司周四晚间披露年终战略发布会内容，预计今年实现营收210亿元人民币，净利30亿元，有望在明年营收进入中国互联网企业排名前10，利润进入前五位。

--中港个股：中石油依托中油管道整合管道业务，增资至800亿元并持股72%