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亚洲 | 2015年 12月 25日 星期五 10:24 BJT

台湾汇市：台币实质汇价早盘创三周高位，因出口商抛汇

路透台北12月25日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价走升，创三周高位。汇银人士表示，虽然国际汇市因圣诞节休假，不过台币因出口商抛汇，且盘面流动性欠佳，导致汇价呈现量缩跳高走势。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量为6,300万美元，仅约昨日的六成，不过由于出口商苦等32.800价位不到，有些耐不住性子乾脆抛汇，是否引发羊群效应，有待观察。

〞出口商自己吓自己，感觉这次比较早发动。〞一位银行交易员说。

交易员认为，盘中仍要观察央行的动向，是否会宣示性地阻升台币；此外，进口商也开始趁机捡便宜，实质价位要再升的空间应该不大。

台币早盘实质交易区间落在32.721-32.775；上日在32.765-32.801。此前盘中高位为7日的32.698。

本地时间10:17，台股加权指数 涨0.33%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.720/32.830，上日收在32.800。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.700-32.800

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--《全球汇市》美元走软，可能录得4月来最差月度表现 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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