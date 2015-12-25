台湾汇市：台币实质汇价早盘创三周高位，因出口商抛汇

中美贸易：对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切--商务部
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透台北12月25日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价走升，创三周高位。汇银人士表示，虽然国际汇市因圣诞节休假，不过台币因出口商抛汇，且盘面流动性欠佳，导致汇价呈现量缩跳高走势。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量为6,300万美元，仅约昨日的六成，不过由于出口商苦等32.800价位不到，有些耐不住性子乾脆抛汇，是否引发羊群效应，有待观察。
〞出口商自己吓自己，感觉这次比较早发动。〞一位银行交易员说。
交易员认为，盘中仍要观察央行的动向，是否会宣示性地阻升台币；此外，进口商也开始趁机捡便宜，实质价位要再升的空间应该不大。
台币早盘实质交易区间落在32.721-32.775；上日在32.765-32.801。此前盘中高位为7日的32.698。
本地时间10:17，台股加权指数 涨0.33%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇 报32.720/32.830，上日收在32.800。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.700-32.800
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--《全球汇市》美元走软，可能录得4月来最差月度表现 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
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“和美国最近几十年的其他候任政府相比，特朗普政府显然是一项相对未知的因素，”汇丰控股的分析师James Steel在一份报告中说。